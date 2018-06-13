Глава ФРС прокомментировал влияние новой торговой политики США на экономику страны
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Пауэлл, недавние решения американских властей в отношении торговых пошлин не отражаются на экономике США, при этом он отметил возрастание рисков.
«Мы в постоянном контакте с другими мировыми центробанками, и могу отметить, что обеспокоенность (из-за торговой политики США. — RT) возрастает. Мы не видим этого в цифрах роста экономики, которая находится в прекрасном состоянии, но риски вырастают», — сказал он.
Он также добавил, что в ФРС готовы в любой момент прибегнуть к изменению ставки в случае возрастания инфляции.
«Если инфляция будет расти выше целевого показателя 2%, мы можем регулировать это с помощью ставки», — отметил он.
Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США повысила базовую ставку с 1,5—1,75% до 1,75—2% годовых.
Как мировой финансовый рынок может отреагировать на повышение ставки ФРС США — в материале RT.