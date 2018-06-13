Глава ФРС прокомментировал влияние новой торговой политики США на экономику страны

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл рассказал о том, как новая торговая политика США влияет на экономику страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Пауэлл, недавние решения американских властей в отношении торговых пошлин не отражаются на экономике США, при этом он отметил возрастание рисков.

«Мы в постоянном контакте с другими мировыми центробанками, и могу отметить, что обеспокоенность (из-за торговой политики США. — RT) возрастает. Мы не видим этого в цифрах роста экономики, которая находится в прекрасном состоянии, но риски вырастают», — сказал он.

Он также добавил, что в ФРС готовы в любой момент прибегнуть к изменению ставки в случае возрастания инфляции.

«Если инфляция будет расти выше целевого показателя 2%, мы можем регулировать это с помощью ставки», — отметил он.

Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США повысила базовую ставку с 1,5—1,75% до 1,75—2% годовых.

Как мировой финансовый рынок может отреагировать на повышение ставки ФРС США — в материале RT.