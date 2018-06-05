Чижов рассказал о возможности переговоров Россия — Украина — ЕС по газу в ближайшее время

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией относительно будущего транзита газа могут пройти в ближайшее время.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что такая встреча может состояться в согласованный день в ближайшем будущем», — заявил Чижов.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что энергетическое партнёрство Москвы и Киева значимо для ЕС.