Минфин увеличит закупку валюты на дополнительные доходы от нефти

Министерство финансов России с 7 июня по 5 июля увеличит закупку валюты на дополнительные доходы от нефти до 379,7 млрд рублей.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 379,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня по 5 июля 2018 года», — говорится в сообщении на сайте министерства.

С 10 мая по 6 июня Министерство финансов закупило валюту на 322,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара США в 2018 году на уровне 60 руб., инфляцию не выше 3,2% и рост экономики не более 2% ВВП.