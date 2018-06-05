Минфин увеличит закупку валюты на дополнительные доходы от нефти
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«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 379,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня по 5 июля 2018 года», — говорится в сообщении на сайте министерства.
С 10 мая по 6 июня Министерство финансов закупило валюту на 322,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара США в 2018 году на уровне 60 руб., инфляцию не выше 3,2% и рост экономики не более 2% ВВП.