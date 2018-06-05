Минфин увеличит закупку валюты на дополнительные доходы от нефти

Короткая ссылка
Министерство финансов России с 7 июня по 5 июля увеличит закупку валюты на дополнительные доходы от нефти до 379,7 млрд рублей.
Минфин увеличит закупку валюты на дополнительные доходы от нефти
  • © Global Look Press

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 379,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня по 5 июля 2018 года», — говорится в сообщении на сайте министерства.

С 10 мая по 6 июня Министерство финансов закупило валюту на 322,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара США в 2018 году на уровне 60 руб., инфляцию не выше 3,2% и рост экономики не более 2% ВВП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить