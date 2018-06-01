В Минфине России заявили об отсутствии просьб о помощи со стороны «Газпрома» из-за Украины

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компания «Газпром» не просила у ведомства помощи в связи с инициированием Украиной взыскания с неё штрафа в размере $2,6 млрд.
В Минфине России заявили об отсутствии просьб о помощи со стороны «Газпрома» из-за Украины
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — сказал министр на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания с «Газпрома» долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража. Российская компания подтвердила данную информацию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление Порошенко, который не исключил взыскания с российской компании «Газпром» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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