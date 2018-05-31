В Белом доме заявили о готовности продолжать переговоры по вопросу пошлин на сталь и алюминий
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«С 1 июня 2018 года пошлины на импорт стали и алюминия из этих стран (государств ЕС, Канады и Мексики. — RT) больше не будут приостанавливаться. Администрация продолжит обсуждения с ними и остаётся открытой для диалога с другими странами», — указывается в сообщении.
Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
В Евросоюзе заявили, что примут ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.