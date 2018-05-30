Губернатор Курской области рассказал об инвестиционном потенциале региона

Губернатор Курской области Александр Михайлов рассказал об инвестиционном потенциале региона, сообщает kp.ru.

«Мы понимаем задачи инвесторов, они понимают наши. Когда есть хорошее взаимодействие, это ускоряет процесс реализации проекта. Это наша общая задача», — заявил он.

Как отметил Михайлов, есть соглашения с Минпромторгом и Минсельхозом, реализуются все формы господдержки.

По словам губернатора, выстроенная системная работа — залог того, что большее количество инвесторов удастся привлечь.

Глава региона также сказал, что в течение последних девяти лет область ни разу не допустила спада объёмов промышленного производства.

«В целом объём промышленного производства у нас вырос за шесть последних лет на 24,5%», — добавил он.

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