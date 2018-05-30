Губернатор Курской области рассказал об инвестиционном потенциале региона
«Мы понимаем задачи инвесторов, они понимают наши. Когда есть хорошее взаимодействие, это ускоряет процесс реализации проекта. Это наша общая задача», — заявил он.
Как отметил Михайлов, есть соглашения с Минпромторгом и Минсельхозом, реализуются все формы господдержки.
По словам губернатора, выстроенная системная работа — залог того, что большее количество инвесторов удастся привлечь.
Глава региона также сказал, что в течение последних девяти лет область ни разу не допустила спада объёмов промышленного производства.
«В целом объём промышленного производства у нас вырос за шесть последних лет на 24,5%», — добавил он.
Ранее Nation News сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.