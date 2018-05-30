На Владимирском экономическом форуме ожидают представителей 17 стран

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Владимирский экономический форум пройдёт с 1 по 3 июня. На нём ожидают представителей 10 регионов России и 17 иностранных государств, сообщает kp.ru.

«На этом форуме мы ставим во главу угла машиностроение, станкостроение, робототехнику, инновации, информационные технологии и всё, что касается развития всех отраслей экономики Владимирской области», — заявила глава региона Светлана Орлова.

Программа откроется 1 июня пленарным заседанием на тему «Высокие технологии. Стратегии роста. Развитие экспорта».

Кроме того, 2 июня состоятся собеседования с потенциальными участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

Ранее Nation News сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.

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