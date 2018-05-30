На Владимирском экономическом форуме ожидают представителей 17 стран
«На этом форуме мы ставим во главу угла машиностроение, станкостроение, робототехнику, инновации, информационные технологии и всё, что касается развития всех отраслей экономики Владимирской области», — заявила глава региона Светлана Орлова.
Программа откроется 1 июня пленарным заседанием на тему «Высокие технологии. Стратегии роста. Развитие экспорта».
Кроме того, 2 июня состоятся собеседования с потенциальными участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».
Ранее Nation News сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.