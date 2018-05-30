Путин заявил, что Россия заинтересована в равных условиях поставок энергоносителей

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Россия заинтересована в том, чтобы на рынке были равные условия поставок энергоносителей потребителям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Путин заявил, что Россия заинтересована в равных условиях поставок энергоносителей
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«Единственное, что нас всё время беспокоит — и мы всегда дискутируем на этот счёт с нашими партнёрами в Брюсселе, — это то, что рыночные условия подразумевают равные условия для всех. И, насколько мне известно, этому «Южному коридору» в своё время особые были предоставлены льготы, в том числе он выведен из действия Третьего энергетического пакета», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что несостоявшемуся проекту газопровода «Южный поток» такие условия предоставлены не были.

«Почему ему не предоставили такие условия? Чем Болгария хуже, чем другие страны?» — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия исходит из того, что всё это постепенно будет выравниваться.

29 мая в Баку состоялась церемония открытия «Южного газового коридора», по которому Азербайджан будет поставлять газ в Европу.

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