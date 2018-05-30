Петербург подписал «дорожную карту» по сотрудничеству с Дрезденом

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Санкт-Петербург подписал с Дрезденом «дорожную карту» по сотрудничеству до 2025 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу комитета по внешним связям.

Для участия в Петербургском международном экономическом форуме и по случаю запуска прямого авиасообщения между двумя городами в Россию приехала делегация из Дрездена.

В рамках визита состоялось много встреч, по итогам которых появились идеи для реализации новых проектов. В «дорожной карте» представлены все перспективные направления, в том числе экономика и окружающая среда.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодарский край заключил в рамках ПМЭФ соглашения на 19,5 млрд рублей.

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