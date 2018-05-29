Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 12,4% в январе-апреле

Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в январе-апреле 2018 года на 12,4% — до 30,5 млн человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Росавиации.

Международные перевозки выросли на 14,5% — до 11,8 млн человек, внутренние — на 11,1%, до 18,6 млн. В апреле перевозки пассажиров показали рост на 12% — до 8,3 млн человек. Ранее сообщалось, что россияне получили право требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов.