Россельхознадзор выявил нарушения в поставках турецких томатов

Россельхознадзор фиксирует нарушения фитосанитарных норм турецкими поставщиками томатов после снятия ограничения по предприятиям.

По данным ведомства, поставки турецких томатов в Россию были возобновлены в ноябре 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время экспорт томатов осуществляют 43 турецких предприятия.

«При этом в продукции 11 компаний из числа тех, которые не были ранее проинспектированы Россельхознадзором, выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России», — уточнили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в настоящее время рассматривается возможность разрешить поставки турецких томатов только через пункты пропуска в Брянской и Смоленской областях, так как в морском порту Геленджика недостаточно условий для осуществления эффективного контроля за ввозом такой продукции и поставки через него уже практически прекратились.

16 ноября 2017 года в Россию из Турции прибыла первая партия томатов после снятия ограничений.