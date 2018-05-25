Россельхознадзор выявил нарушения в поставках турецких томатов

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Россельхознадзор фиксирует нарушения фитосанитарных норм турецкими поставщиками томатов после снятия ограничения по предприятиям.
Россельхознадзор выявил нарушения в поставках турецких томатов
  • Reuters

По данным ведомства, поставки турецких томатов в Россию были возобновлены в ноябре 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время экспорт томатов осуществляют 43 турецких предприятия.

«При этом в продукции 11 компаний из числа тех, которые не были ранее проинспектированы Россельхознадзором, выявлены нарушения норм и требований законодательства ЕАЭС и России», — уточнили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в настоящее время рассматривается возможность разрешить поставки турецких томатов только через пункты пропуска в Брянской и Смоленской областях, так как в морском порту Геленджика недостаточно условий для осуществления эффективного контроля за ввозом такой продукции и поставки через него уже практически прекратились.

16 ноября 2017 года в Россию из Турции прибыла первая партия томатов после снятия ограничений.

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