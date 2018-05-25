Подмосковье вошло в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России
Результаты исследования объявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.
В Подмосковье действуют меры поддержки предпринимательства, работают три особые экономические зоны, 58 индустриальных парков, 12 технопарков. В регионе расположены восемь из 13 отечественных наукоградов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что на ПМЭФ Санкт-Петербург и Калининградская область утвердили «дорожную карту» сотрудничества.