Подмосковье вошло в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России

Короткая ссылка
Московская область вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, заняв девятое место. Об этом сообщает телеканал «360».

Результаты исследования объявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.

В Подмосковье действуют меры поддержки предпринимательства, работают три особые экономические зоны, 58 индустриальных парков, 12 технопарков. В регионе расположены восемь из 13 отечественных наукоградов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на ПМЭФ Санкт-Петербург и Калининградская область утвердили «дорожную карту» сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить