В компании «Уралкалий» рассказали, почему стенд на ПМЭФ украшен розами

Представитель «Уралкалия» в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала, почему стенд компании на Петербургском международном экономическом форуме украшен разноцветными розами.

«Это изображение разреза калия. Он встречается именно в таких цветах — у него серые, красные, розовые, оранжевые оттенки», — заявила она.

По её словам, при оформлении использовались розы, поскольку у них самая широкая цветовая гамма.

В первый день ПМЭФ стенд «Уралкалия» привлёк внимание любителей селфи благодаря цветам.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в ходе форума Санкт-Петербург и Калининградская область утвердили «дорожную карту» сотрудничества.