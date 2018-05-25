В компании «Уралкалий» рассказали, почему стенд на ПМЭФ украшен розами
«Это изображение разреза калия. Он встречается именно в таких цветах — у него серые, красные, розовые, оранжевые оттенки», — заявила она.
По её словам, при оформлении использовались розы, поскольку у них самая широкая цветовая гамма.
В первый день ПМЭФ стенд «Уралкалия» привлёк внимание любителей селфи благодаря цветам.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в ходе форума Санкт-Петербург и Калининградская область утвердили «дорожную карту» сотрудничества.