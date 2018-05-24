Сирийский депутат рассказал о миссии своей делегации на ПМЭФ

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Член сирийского парламента, профессор юриспруденции университета Дамаска Мухаммад Кхир Алакар в беседе с ФАН рассказал о миссии своей делегации на Петербургском международном экономическом форуме.

«Присутствие нашей делегации на Петербургском форуме — это демонстрация и результат хороших отношений Сирии и России», — заявил он.

По его словам, сирийские парламентарии заинтересованы в таких мероприятиях, поскольку на них можно выстроить отношения и с Москвой, и с другими странами.

«Мы знаем, что наше производство постепенно возродится. После того как сирийское правительство получит контроль над большей территорией, чем владели террористы, на освобождённой земле можно будет восстанавливать промышленность», — отметил Алакар.

Ранее Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» стал частью деловой программы ПМЭФ в 2018 году.

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