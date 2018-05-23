Песков: Болгария проявляет интерес к крупным международным энергопроектам

Болгария по-прежнему проявляет заинтересованность в участии в крупных международных энергопроектах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определённый интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счёт не велось и не могло вестись, такой задачи не стояло», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что на встрече президента России Владимира Путина и болгарского лидера Румена Радева не было задачи договориться по газовым вопросам.

«Вчера не стояла задача договориться по газу. Никто и не пытался», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Радев предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море.