Песков: Болгария проявляет интерес к крупным международным энергопроектам
- Reuters
«Определённый интерес болгарская сторона проявляет, но никаких конкретных разговоров на этот счёт не велось и не могло вестись, такой задачи не стояло», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что на встрече президента России Владимира Путина и болгарского лидера Румена Радева не было задачи договориться по газовым вопросам.
«Вчера не стояла задача договориться по газу. Никто и не пытался», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Радев предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море.