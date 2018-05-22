Новак прокомментировал возможность возобновления газовых проектов с Болгарией

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова рассмотреть совместные газовые проекты с Болгарией при условии, что они будут гарантированы болгарским правительством и ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Болгария проявляет заново интерес, чтобы транзит газа проходил через территорию Болгарии. В том числе они хотят рассмотреть вопрос о возможности строительства газового хаба в Болгарии», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время ведётся разработка технико- экономического обоснования.

«Для нас важным являются гарантии того, чтобы все эти крупные проекты, будущие инфраструктурные проекты были гарантированы с точки зрения покупателей газа, соответствия требованиям европейского законодательства, гарантий правительства Болгарии и Евврокомиссии», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море во время разговора с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.