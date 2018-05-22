Новак прокомментировал возможность возобновления газовых проектов с Болгарией
- Reuters
«Болгария проявляет заново интерес, чтобы транзит газа проходил через территорию Болгарии. В том числе они хотят рассмотреть вопрос о возможности строительства газового хаба в Болгарии», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в настоящее время ведётся разработка технико- экономического обоснования.
«Для нас важным являются гарантии того, чтобы все эти крупные проекты, будущие инфраструктурные проекты были гарантированы с точки зрения покупателей газа, соответствия требованиям европейского законодательства, гарантий правительства Болгарии и Евврокомиссии», — добавил Новак.
Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море во время разговора с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.