Новак прокомментировал возможность возобновления газовых проектов с Болгарией

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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова рассмотреть совместные газовые проекты с Болгарией при условии, что они будут гарантированы болгарским правительством и ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
Новак прокомментировал возможность возобновления газовых проектов с Болгарией
  • Reuters

«Болгария проявляет заново интерес, чтобы транзит газа проходил через территорию Болгарии. В том числе они хотят рассмотреть вопрос о возможности строительства газового хаба в Болгарии», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время ведётся разработка технико- экономического обоснования.

«Для нас важным являются гарантии того, чтобы все эти крупные проекты, будущие инфраструктурные проекты были гарантированы с точки зрения покупателей газа, соответствия требованиям европейского законодательства, гарантий правительства Болгарии и Евврокомиссии», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев предложил пересмотреть возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море во время разговора с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

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