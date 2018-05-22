В РЖД оценили инвестиции в железнодорожные проекты с учётом майского указа Путина

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Гендиректор РЖД Олег Белозёров заявил, что в компании оценивают объём инвестиций до 2025 года в железнодорожные проекты с учётом поручений президента России Владимира Путина в новом майском указе предварительно в 10 трлн рублей.

«В указе чётко прописаны основные параметры: доставка грузов за семь дней с Дальнего Востока до западных границ России, рост контейнерных перевозок в четыре раза, увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами России», — приводит РИА Новости слова Белозёрова.

Он отметил, что особое внимание будет уделено развитию пассажирского сообщения.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости срыва сроков реализации майского указа российского президента Владимира Путина.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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