За первые три месяца года ЦБ выявил более 1,3 тысячи нелегальных МФО
По данным издания, за весь прошлый год таких организаций было обнаружено 1374.
«Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности», — пояснили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.