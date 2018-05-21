За первые три месяца года ЦБ выявил более 1,3 тысячи нелегальных МФО

Более 1,3 тысячи нелегальных микрофинансовых организаций удалось выявить Центральному банку за первые три месяца 2018 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

По данным издания, за весь прошлый год таких организаций было обнаружено 1374.

«Такая динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности», — пояснили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.