Открылась регистрация на Московский предпринимательский форум
Он пройдёт в рамках Московской недели предпринимательства, которая запланирована на период с 28 мая по 1 июня.
На форуме выступит мэр Сергей Собянин. Среди участников — представители столичного правительства, российские и зарубежные эксперты и бизнесмены.
Как рассказали организаторы, планируется обсудить перспективные ниши для развития малого и среднего бизнеса, тренды городского предпринимательства, поддержку бизнеса городскими властями и другие темы.
Программа Московской недели предпринимательства также включает Всемирный форум и выставку по франчайзингу, Образовательный бизнес-форум «Трансформация-3», Московский форум индустрии моды и конференцию Startup Village.
Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.