Открылась регистрация на Московский предпринимательский форум

В столице открылась предварительная регистрация на первый Московский предпринимательский форум, сообщает kp.ru.

Он пройдёт в рамках Московской недели предпринимательства, которая запланирована на период с 28 мая по 1 июня.

На форуме выступит мэр Сергей Собянин. Среди участников — представители столичного правительства, российские и зарубежные эксперты и бизнесмены.

Как рассказали организаторы, планируется обсудить перспективные ниши для развития малого и среднего бизнеса, тренды городского предпринимательства, поддержку бизнеса городскими властями и другие темы.

Программа Московской недели предпринимательства также включает Всемирный форум и выставку по франчайзингу, Образовательный бизнес-форум «Трансформация-3», Московский форум индустрии моды и конференцию Startup Village.

Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.