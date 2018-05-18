Открылась регистрация на Московский предпринимательский форум

Короткая ссылка
В столице открылась предварительная регистрация на первый Московский предпринимательский форум, сообщает kp.ru.

Он пройдёт в рамках Московской недели предпринимательства, которая запланирована на период с 28 мая по 1 июня.

На форуме выступит мэр Сергей Собянин. Среди участников — представители столичного правительства, российские и зарубежные эксперты и бизнесмены.

Как рассказали организаторы, планируется обсудить перспективные ниши для развития малого и среднего бизнеса, тренды городского предпринимательства, поддержку бизнеса городскими властями и другие темы.

Программа Московской недели предпринимательства также включает Всемирный форум и выставку по франчайзингу, Образовательный бизнес-форум «Трансформация-3», Московский форум индустрии моды и конференцию Startup Village.

Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных