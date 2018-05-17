На ПМЭФ обсудят перспективы привлечения новых инвесторов на Дальний Восток
Участники встречи обсудят причины улучшения инвестиционного климата и перспективы привлечения новых инвесторов в регион.
Как заявил советник президента России Антон Кобяков, ПМЭФ — признанная площадка мирового уровня для дискуссии по важнейшим вопросам развития экономики и повышения деловой активности.
«Отдельное место в программе форума займут вопросы развития и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Дальнего Востока», — сказал он.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ.