На ПМЭФ обсудят перспективы привлечения новых инвесторов на Дальний Восток

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В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт панельная сессия «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», сообщает газета «Известия».

Участники встречи обсудят причины улучшения инвестиционного климата и перспективы привлечения новых инвесторов в регион.

Как заявил советник президента России Антон Кобяков, ПМЭФ — признанная площадка мирового уровня для дискуссии по важнейшим вопросам развития экономики и повышения деловой активности.

«Отдельное место в программе форума займут вопросы развития и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Дальнего Востока», — сказал он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ.

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