В рамках ПМЭФ пройдёт сессия о перспективах развития киберспорта

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт сессия «Киберспорт — новый глобальный тренд в спорте и бизнесе», сообщает газета «Известия».

Мероприятие состоится 24 мая. Одним из участников станет председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.

«Мировая аудитория киберспортивных соревнований растёт с ежегодным темпом 20%. Очевидно, что молодая платёжеспособная интересующаяся новыми технологиями аудитория интересует крупные бренды — как российские, так и международные», — отметил он.

По его словам, соответствующими темпами растёт и сама индустрия киберспорта.

Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.