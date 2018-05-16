На ПМЭФ обсудят государственную поддержку инноваций
Планируется обсудить инструменты господдержки высокотехнологичных производств, меры по устранению барьеров для развития инновационного бизнеса, перспективы международного сотрудничества в области инноваций.
Как заявил советник президента России Антон Кобяков, ведущие государства ориентированы на построение новой, инновационной экономики, происходит интенсивный взаимный обмен технологиями, материальным и интеллектуальным капиталом.
По словам Кобякова, в этой конкурентной среде заметным преимуществом государства является работа по поддержке инноваций, созданию условий для привлечения ресурсов и развития инновационного сектора.
Ранее Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы ПМЭФ.