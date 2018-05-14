Россия и Германия обсудили совместные мероприятия в рамках ПМЭФ

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Советник президента России Антон Кобяков и председатель наблюдательного совета группы компаний TUI, экс‐председатель Восточного комитета германской экономики профессор Клаус Мангольд провели деловую встречу, сообщает телеканал «360».

В частности, они обсудили совместные мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказали в пресс-службе ПМЭФ.

Также были затронуты основные направления сотрудничества бизнеса двух стран, тенденции развития торговых связей и реализация совместных проектов на территории России и Германии.

«Немецкие предприятия успешно ведут свою деятельность практически во всех регионах Российской Федерации, в России зарегистрировано 6,2 тыс. германских фирм, по большей части представляющих малый и средний бизнес», — заявил советник президента России.

Что касается Мангольда, то он будет модератором бизнес-диалога «Россия — Германия» на тему «Партнёрство об эффективности», который состоится в рамках деловой программы ПМЭФ 24 мая.

Ранее Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы ПМЭФ в 2018 году.

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