Россия и Германия обсудили совместные мероприятия в рамках ПМЭФ
В частности, они обсудили совместные мероприятия в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказали в пресс-службе ПМЭФ.
Также были затронуты основные направления сотрудничества бизнеса двух стран, тенденции развития торговых связей и реализация совместных проектов на территории России и Германии.
«Немецкие предприятия успешно ведут свою деятельность практически во всех регионах Российской Федерации, в России зарегистрировано 6,2 тыс. германских фирм, по большей части представляющих малый и средний бизнес», — заявил советник президента России.
Что касается Мангольда, то он будет модератором бизнес-диалога «Россия — Германия» на тему «Партнёрство об эффективности», который состоится в рамках деловой программы ПМЭФ 24 мая.
Ранее Newinform сообщал, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы ПМЭФ в 2018 году.