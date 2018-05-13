Ингушетия намерена заключить четыре соглашения в рамках ПМЭФ

Власти Ингушетии намерены заключить четыре соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Планируется подписать соглашение о сотрудничестве с Национальным государственным университетом физкультуры и спорта имени Лесгафта, Военно-морской академией имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, ПАО «Ростелеком» и Республикой Калмыкия. Как отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, участие республики в форуме — отличная возможность для представления инвестиционного потенциала региона зарубежным инвесторам. Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Петербурга на ПМЭФ.