Ингушетия намерена заключить четыре соглашения в рамках ПМЭФ

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Власти Ингушетии намерены заключить четыре соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Планируется подписать соглашение о сотрудничестве с Национальным государственным университетом физкультуры и спорта имени Лесгафта, Военно-морской академией имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, ПАО «Ростелеком» и Республикой Калмыкия.

Как отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, участие республики в форуме — отличная возможность для представления инвестиционного потенциала региона зарубежным инвесторам.

Ранее ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Петербурга на ПМЭФ.

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