В Татарстане заявили о росте выручки резидентов бизнес-инкубаторов до 1,7 млрд рублей
Как рассказал чиновник, сеть бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей создана в четырёх городах — Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Чистополе.
По словам Абдулганиева, особое внимание уделяется развитию промышленных парков. На действующих объектах инфраструктуры республики работают более 650 отечественных предприятий-резидентов, которые производят свыше 10% от всего объёма промышленного производства Татарстана.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея подписала соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью.