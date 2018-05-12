В Татарстане заявили о росте выручки резидентов бизнес-инкубаторов до 1,7 млрд рублей

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев заявил, что совокупная выручка резидентов бизнес-инкубаторов в республике в 2017 году составила 1,7 млрд рублей, показав рост в 2,5 раза. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента региона.

Как рассказал чиновник, сеть бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей создана в четырёх городах — Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Чистополе.

По словам Абдулганиева, особое внимание уделяется развитию промышленных парков. На действующих объектах инфраструктуры республики работают более 650 отечественных предприятий-резидентов, которые производят свыше 10% от всего объёма промышленного производства Татарстана.

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