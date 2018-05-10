Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,5%

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Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,5%
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что данное решение было принято несмотря на то, что рост британской экономики в первом квартале 2018 года составил 0,1%.

В марте финансовый регулятор также решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.

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