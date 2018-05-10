Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,5%
Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Bank of England keeps interest rate on hold as economy slows https://t.co/ji48yPneeI— Sky News (@SkyNews) 10 мая 2018 г.
Отмечается, что данное решение было принято несмотря на то, что рост британской экономики в первом квартале 2018 года составил 0,1%.
В марте финансовый регулятор также решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых.
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