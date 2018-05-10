СМИ: Оргкомитет ЯМЭФ намерен пригласить украинских делегатов на мероприятие в 2019 году
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета форума Андрея Назарова.
Отмечается, что для представителей Украины будет выделена квота в количестве более 10 мест.
«Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества», — сказал Назаров.
По его мнению, возможное посещение форума украинской делегации может стать отправной точкой для налаживания диалога.
Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме 2018 года.