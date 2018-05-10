СМИ: Оргкомитет ЯМЭФ намерен пригласить украинских делегатов на мероприятие в 2019 году

Организаторы Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) собираются выделить квоту для украинской делегации на мероприятие 2019 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета форума Андрея Назарова.

Отмечается, что для представителей Украины будет выделена квота в количестве более 10 мест.

«Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества», — сказал Назаров.

По его мнению, возможное посещение форума украинской делегации может стать отправной точкой для налаживания диалога.

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме 2018 года.