В Татарстане заявили о росте производства молока

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В Республике Татарстан заявили о росте производства молока, сообщает «Реальное время».

На совещании в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заместитель министра Назип Хазипов рассказал, что за четыре месяца 2018 года произведено 415,5 тыс. тонн молока, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Помимо этого получено 130,4 тыс. тонн мяса скота и птицы (+3%). Как отметили в пресс-службе ведомства, поголовье крупного рогатого скота составляет 732 тыс. голов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии разработают концепцию развития молочной отрасли.

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