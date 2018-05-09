В Татарстане заявили о росте производства молока

В Республике Татарстан заявили о росте производства молока, сообщает «Реальное время».

На совещании в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заместитель министра Назип Хазипов рассказал, что за четыре месяца 2018 года произведено 415,5 тыс. тонн молока, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Помимо этого получено 130,4 тыс. тонн мяса скота и птицы (+3%). Как отметили в пресс-службе ведомства, поголовье крупного рогатого скота составляет 732 тыс. голов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии разработают концепцию развития молочной отрасли.