ЦБ купил для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей

Короткая ссылка
Центробанк купил для Министерства финансов России валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регулятора.

Таким образом, ЦБ приобретает валюту третью сессию подряд после того, как возобновил операции.

Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина 17 апреля после перерыва, вызванного волатильностью на рынке.

7 мая сообщалось, что Минфин закупит валюту на внутреннем рынке до 322,8 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Банки
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных