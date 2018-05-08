ЦБ купил для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей

Центробанк купил для Министерства финансов России валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регулятора.

Таким образом, ЦБ приобретает валюту третью сессию подряд после того, как возобновил операции. Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина 17 апреля после перерыва, вызванного волатильностью на рынке. 7 мая сообщалось, что Минфин закупит валюту на внутреннем рынке до 322,8 млрд рублей.