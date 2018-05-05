Власти Татарстана поручили изучить эффективность работы муниципальных промплощадок

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить эффективность работы муниципальных промышленных площадок, сообщает «Реальное время».

«У нас сделаны достаточно большие инвестиции по созданию промышленных парков», — сказал глава региона.

По его словам, крупные объекты реализовали себя и уже самодостаточны, но проекты, реализуемые в Чистополе, Мамадыше и других муниципалитетах, развиваются недостаточно динамично.

Как отметил Минниханов, нужно проанализировать их деятельность.

«Работу с резидентами нужно поднять на качественно новый уровень», — добавил он.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём промышленного производства в Удмуртии снизился на 4,1% с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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