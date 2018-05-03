Путин разрешил докапитализацию «Русгидро» из бюджета России
- Reuters
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капитала... «Русгидро» путём дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) акций в 2018—2020 годах, обеспечив долю Российской Федерации в уставном капитале... в размере не менее 60,56%», — отмечается в указе.
Также президент постановил принять предложения правительства о внесении в уставный капитал компании до 13 млрд рублей «за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых… дополнительных акций».
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции дал команду на ввод в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС-2 компании «Русгидро».
Отмечается, что первая очередь Якутской ГРЭС-2 позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, а также создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения в регионе.