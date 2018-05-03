Путин разрешил докапитализацию «Русгидро» из бюджета России

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Президент России Владимир Путин разрешил увеличить уставный капитал «Русгидро» в 2018—2020 годах на сумму до 13 млрд рублей за счёт федерального бюджета с обеспечением доли России не ниже текущего уровня в 60,56%.
Путин разрешил докапитализацию «Русгидро» из бюджета России
  • Reuters

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капитала... «Русгидро» путём дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) акций в 2018—2020 годах, обеспечив долю Российской Федерации в уставном капитале... в размере не менее 60,56%», — отмечается в указе.

Также президент постановил принять предложения правительства о внесении в уставный капитал компании до 13 млрд рублей «за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых… дополнительных акций».

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции дал команду на ввод в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС-2 компании «Русгидро».

Отмечается, что первая очередь Якутской ГРЭС-2 позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, а также создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения в регионе.

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