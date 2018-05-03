«Газпром» сообщил об увеличении в январе—апреле экспорта газа в дальнее зарубежье на 6,3%

«Газпром» в январе—апреле 2018 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% — до 70,3 млрд кубометров.

«Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в январе—апреле вырос до 70,3 миллиарда кубических метров. Это на 6,3% (или на 4,1 миллиарда кубических метров) превосходит результат четырёх месяцев 2017 года», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании «Газпром» о строительстве газопровода «Северный поток — 3».