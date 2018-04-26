В России начали готовить банкоматы и POS-терминалы к повышенным нагрузкам во время ЧМ-2018
Об этом заявили в кредитных организациях, входящих в топ-30.
В частности, на банкоматах устанавливают антискимминговое оборудование, их проверяют на наличие посторонних устройств.
В некоторых банках создают мобильные бригады для оперативного обслуживания автоматов в городах, где будет проходить ЧМ-2018.
Кроме того, сотрудников и клиентов банков информируют о правилах безопасности при использовании устройств.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России внимательно следит за ситуацией, и в настоящее время всплеска активности мошенников не зафиксировано, заявил регулятор.
Ранее сообщалось, что ЧМ-2018 обеспечил увеличение доходов населения России на 414 млрд рублей.