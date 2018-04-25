В Москве презентовали Международный молодёжный экономический форум

В Москве состоялась презентация Международного молодёжного экономического форума (ММЭФ), в ходе которой были обсуждены вопросы проведения мероприятия на площадке Петербургского международного экономического форума, а также реализации проекта «Ты — предприниматель».

По словам главы департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Максима Паршина, власти планируют увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, а в качестве основного ресурса для решения этой задачи рассматривают вовлечение молодых людей в предпринимательство.

«Мы совместно с партнёрами, в том числе из Росмолодёжи, работаем над развитием инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах. Вся эта работа встроена в сервисную модель и предполагает доступ предпринимателей и тех, кто только задумывается об открытии бизнеса, к базовым услугам, необходимым для успешного старта и развития», — заявил он.

Кроме того, программа ММЭФ будет включать более десяти мероприятий различного формата, отметил директор Российского центра содействия молодёжному предпринимательству Анатолий Зорин.

Ранее «Известия» сообщали, что Организация Объединённых Наций по промышленному развитию запланировала проведение международного форума по развитию женского предпринимательства 23 мая — в первый день Петербургского международного экономического форума.