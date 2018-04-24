Эксперт прокомментировал рост цены на нефть Brent

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал рост цены на нефть Brent.

По словам эксперта, идёт довольно устойчивое продолжение тренда, во многом это фактор ребалансировки рынка.

«Была сделка ОПЕК+. Получается, что спрос растёт, а предложение растёт гораздо меньшими темпами. Получается, что скоро они сравняются между собой. Тот самый баланс спроса и предложения восстановится», — отметил Юшков.

Он добавил, что на ожидании восстановления этого баланса трейдеры скупают фьючерсы, а цена растёт.

Кроме того, считает эксперт, стоимость нефти быстро превысила $70 за баррель из-за нестабильности международных отношений.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.