Эксперт прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока»

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока».

«Даже первой нитки строящегося сейчас «Турецкого потока» мощностью свыше 15,75 млрд куб. м газа достаточно, чтобы обеспечить Турцию напрямую российским газом», — сказал Правосудов.

Он также считает, что для Анкары главное — оптимальный доступ к энергоносителям.

Кроме того, эксперт напомнил, что ввод второй нитки газопровода позволит Болгарии и Сербии получать российский газ, минуя территорию Украины.

4 апреля заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил проект «Турецкий поток».