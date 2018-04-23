Эксперт прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока»

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Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со строительством «Турецкого потока».

«Даже первой нитки строящегося сейчас «Турецкого потока» мощностью свыше 15,75 млрд куб. м газа достаточно, чтобы обеспечить Турцию напрямую российским газом», — сказал Правосудов.

Он также считает, что для Анкары главное — оптимальный доступ к энергоносителям.

Кроме того, эксперт напомнил, что ввод второй нитки газопровода позволит Болгарии и Сербии получать российский газ, минуя территорию Украины.

4 апреля заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил проект «Турецкий поток».

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