Россия спустя год уступила Саудовской Аравии первое место по добыче нефти
- Reuters
Согласно данным, опубликованным на сайте службы, Россия в феврале в среднем добывала 9533 тысяч баррелей нефти в сутки (Саудовская Аравия — 9982 тысяч).
В январе Саудовская Аравия добывала 9976 тысяч баррелей в день, а Россия — в среднем 10 528 тысяч баррелей.
Таким образом, Россия удерживала лидерство по добыче нефти почти год.
Согласно данным Росстата, страны ОПЕК в феврале добывали 32 186 тысяч баррелей в день.
В четверг, 19 апреля, нефтяные цены впервые с ноября 2014 года поднялись выше отметки $74 за баррель.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах колебания цен на нефть.