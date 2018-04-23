Россия спустя год уступила Саудовской Аравии первое место по добыче нефти

Россия в феврале уступила Саудовской Аравии первое место по добыче нефти. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным, опубликованным на сайте службы, Россия в феврале в среднем добывала 9533 тысяч баррелей нефти в сутки (Саудовская Аравия — 9982 тысяч).

В январе Саудовская Аравия добывала 9976 тысяч баррелей в день, а Россия — в среднем 10 528 тысяч баррелей.

Таким образом, Россия удерживала лидерство по добыче нефти почти год.

Согласно данным Росстата, страны ОПЕК в феврале добывали 32 186 тысяч баррелей в день.

В четверг, 19 апреля, нефтяные цены впервые с ноября 2014 года поднялись выше отметки $74 за баррель.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах колебания цен на нефть.