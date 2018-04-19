В Татарстане подвели итоги исполнения консолидированного бюджета за первый квартал

В Татарстане подвели итоги исполнения консолидированного бюджета региона за первый квартал 2018 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Как отмечается, на 1 апреля налоговая задолженность равнялась 8,3 млрд рублей.

«В расходной части нужно обеспечить жёсткую финансовую дисциплину, а также абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств с учётом задач, поставленных в «майских» указах президента России», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

С территории республики за первый квартал мобилизовано 230,5 млрд рублей доходов. Объём собственных доходов в консолидированном бюджете составил 57,7 млрд рублей.

Рост валового регионального продукта — 1,5%, индекс промышленного производства — 100,4%.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что кабмин смягчил условие для реструктуризации задолженности российских регионов.