Внешний госдолг Белоруссии за 2017 год увеличился на 22,6%

В 2017 году внешний государственный долг Белоруссии увеличился на 22,6% и составил $16,7 млрд. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства финансов.

«Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил $16,7 млрд, увеличившись с начала года на $3,1 млрд (с учётом курсовых разниц), или на 22,6%», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также заявили, что в прошлом году были привлечены внешние государственные займы на сумму $4,04 млрд.

По данным белорусского ведомства, внутренний госдолг страны по состоянию на 1 января 2018 года составил 9,2 млрд белорусских рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2017 года госдолг Белоруссии достиг максимального показателя за четверть века независимости республики.