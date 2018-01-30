Россия запросила консультации с ЕС в рамках ВТО по делу об импорте свинины

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Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций с Евросоюзом по делу об импорте свинины.

В своём обращении российская сторона подчёркивает, что выполнила решение относительно ограничений на поставки данной продукции из ЕС.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Евросоюз продолжат диалог по свинине в рамках ВТО в условиях отсутствия новых взаимных исков. 

В начале января СМИ сообщили, что ЕС намерен взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. 

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