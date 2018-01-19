Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 22 января вводит временные ограничения на поставки яблок из Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки партии яблок из данной страны на упаковочном материале была обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки, свидетельствующие о том, что местом происхождения партии является Польша. Таким образом, указанная в фитосанитарном сертификате информация является недостоверной, а сам сертификат — недействительным.

«Россельхознадзором принято решение о введении с 22 января 2018 года временных ограничений на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе через третьи страны, до проведения двухсторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что партии яблок, отгруженные до указанной даты, будут подвергаться углублённому карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств.

Ранее Россельхознадзор снял ограничения на поставки чая из Шри-Ланки.