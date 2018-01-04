СМИ: Организаторов финансовых пирамид предложили наказывать десятью годами тюрьмы
Соответствующий документ направлен в Банк России и Минфин.
На данный момент максимальный срок лишения свободы за создание финансовых пирамид составляет шесть лет. В фонде считают, что статья за организацию финпирамид не работает из-за недостаточно жёстких санкций.
Кроме того, там полагают, что на практике компании, привлекающие от населения деньги, часто вкладывают их в неликвидные активы связанных организаций.
В фонде также считают необходимым обязать такие компании обеспечивать обязательства по доходности вложений, принятые при заключении договора на обслуживание.
«Все компании, которые этого не делают, должны приравниваться к финпирамидам. Все эти меры позволят более активно привлекать мошенников к ответственности», — заявили в фонде.
Представитель ЦБ сказал, что регулятор заинтересован в том, чтобы законодательство на финансовом рынке соответствовало актуальным вызовам времени.
В МВД отказались от комментария по поводу проекта нормативно-правового акта, который разрабатывает сторонняя организация. В Минфине на запрос не ответили.
В феврале 2017 года «Юга.ру» сообщало, что в Краснодаре участник финансовой пирамиды получил шесть лет тюрьмы.