СМИ: Организаторов финансовых пирамид предложили наказывать десятью годами тюрьмы

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров предложил внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы приравнять компании, не гарантирующие обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, и увеличить наказание за их организацию до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Известия».

Соответствующий документ направлен в Банк России и Минфин.

На данный момент максимальный срок лишения свободы за создание финансовых пирамид составляет шесть лет. В фонде считают, что статья за организацию финпирамид не работает из-за недостаточно жёстких санкций.

Кроме того, там полагают, что на практике компании, привлекающие от населения деньги, часто вкладывают их в неликвидные активы связанных организаций.

В фонде также считают необходимым обязать такие компании обеспечивать обязательства по доходности вложений, принятые при заключении договора на обслуживание.

«Все компании, которые этого не делают, должны приравниваться к финпирамидам. Все эти меры позволят более активно привлекать мошенников к ответственности», — заявили в фонде.

Представитель ЦБ сказал, что регулятор заинтересован в том, чтобы законодательство на финансовом рынке соответствовало актуальным вызовам времени.

В МВД отказались от комментария по поводу проекта нормативно-правового акта, который разрабатывает сторонняя организация. В Минфине на запрос не ответили.

В феврале 2017 года «Юга.ру» сообщало, что в Краснодаре участник финансовой пирамиды получил шесть лет тюрьмы.