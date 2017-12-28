ЦБ выпустил памятную монету «Следственный комитет России»

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Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету «СК России», две серебряные серии «Легенды и сказки народов России», четыре серебряные монеты серии «Алмазный фонд России», а также две серебряные и две из недрагоценных металлов монеты серии «Российская (советская) мультипликация».

Как отмечается на сайте регулятора, серебряная монета номиналом 1 рубль имеет на оборотной стороне рельефное изображение эмблемы Следственного комитета России и надпись по окружности: «Следственный комитет Российской Федерации».

В мае телеканал «360» сообщил, что Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвящённую 150-летию со дня рождения поэта Константина Бальмонта.

Ранее URA.RU передавало, что в городе Златоусте Челябинской области отчеканили ограниченную серию памятных монет, посвящённых избранному президенту США Дональду Трампу.

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