ЦБ выпустил памятную монету «Следственный комитет России»
Как отмечается на сайте регулятора, серебряная монета номиналом 1 рубль имеет на оборотной стороне рельефное изображение эмблемы Следственного комитета России и надпись по окружности: «Следственный комитет Российской Федерации».
В мае телеканал «360» сообщил, что Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвящённую 150-летию со дня рождения поэта Константина Бальмонта.
Ранее URA.RU передавало, что в городе Златоусте Челябинской области отчеканили ограниченную серию памятных монет, посвящённых избранному президенту США Дональду Трампу.