Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 57,69 рубля.
Курс евро вырос на 4 копейки, составив 68,72 рубля.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что более важным фактором для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен.
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