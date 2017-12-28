Рубль растёт к доллару

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На открытии торгов рубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 5 копеек — до 57,69 рубля.

Курс евро вырос на 4 копейки, составив 68,72 рубля.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что более важным фактором для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен. 

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