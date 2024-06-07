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Додик рассказал о целях Республики Сербской в рамках ПМЭФ

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Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о целях страны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наша делегация провела много полезных встреч и консультаций на ПМЭФ, в частности, с руководством РЖД. Я подписал с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым новую дорожную карту по сотрудничеству в сферах культуры, здравоохранения и промышленности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, есть определённые трудности для укрепления двустороннего сотрудничества из-за западных санкций, но Россия показала удивительную способность укреплять свою экономику и в условиях ограничительных мер.

Ранее Додик заявил, что западные страны на ежедневной основе требуют от Республики Сербской поддержать антироссийские санкции.

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