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Экономист Зельцер предположил, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля

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Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался на тему ослабления рубля.
Экономист Зельцер предположил, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля
  • Gettyimages.ru

Выше 93,5 рубля доллар вряд ли поднимется, поскольку работают валютные барьеры, поделился он в беседе с Life.ru. По его словам, имеются в виду жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка и нормативы возврата выручки экспортёров.

При этом он всё равно допустил возможность ослабления российской валюты.

«Таким образом, совсем скоро рубль может перехватить инициативу и вернуться на средние значения последнего времени — к 92,5», — заключил Зельцер.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.

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