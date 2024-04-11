Экономист Зельцер предположил, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался на тему ослабления рубля.

Выше 93,5 рубля доллар вряд ли поднимется, поскольку работают валютные барьеры, поделился он в беседе с Life.ru. По его словам, имеются в виду жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка и нормативы возврата выручки экспортёров.

При этом он всё равно допустил возможность ослабления российской валюты.

«Таким образом, совсем скоро рубль может перехватить инициативу и вернуться на средние значения последнего времени — к 92,5», — заключил Зельцер.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.