Экономист Зельцер предположил, что доллар вновь превысит отметку в 92 рубля
- Gettyimages.ru
Выше 93,5 рубля доллар вряд ли поднимется, поскольку работают валютные барьеры, поделился он в беседе с Life.ru. По его словам, имеются в виду жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка и нормативы возврата выручки экспортёров.
При этом он всё равно допустил возможность ослабления российской валюты.
«Таким образом, совсем скоро рубль может перехватить инициативу и вернуться на средние значения последнего времени — к 92,5», — заключил Зельцер.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.