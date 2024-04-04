Ремонт повреждённого газопровода Balticconnector завершён

Ремонт газопровода Balticconnector, который был повреждён в октябре 2023 года, завершён, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию.

Об этом сообщает финский оператор Gasgrid.

«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершён в соответствии с планами, целостность и прочность трубы проверены испытанием давлением воды», — говорится в пресс-релизе.

Как заявил 10 ноября комиссар финской полиции Ристо Лохи, полицейские в Финляндии склоняются к версии, что якорь, который повредил газопровод Balticconnector, принадлежал судну из Китая Newnew Polar Bear.

Кроме того, глава финского МИД Элина Валтонен назвала маловероятной версию, что два кабеля связи и газопровод Balticconnector были повреждены случайно.