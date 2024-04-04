Оборот внешней торговли между Башкирией и Узбекистаном вырос более чем в 2 раза

Рост внешнеторгового оборота Башкирии с Узбекистаном вырос в 2,3 раза.

Об этом, как сообщает mkset, рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычёва.

По её словам, планируется развивать совместные проекты в области сельского хозяйства и туризма. На организацию торговых отношений с Узбекистаном пришлось 5,9% всего ВТО Башкирии.

Объём экспорта из Башкирии в Узбекистан в начале этого года увеличился в 2,8 раза, если сравнивать с данными января прошлого года. Экспорт составил 94% от общего объёма внешней торговли между двумя странами.