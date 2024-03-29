В ЦБ заявили о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП
Центробанк России подготовил отчёт, в котором говорится о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП.
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Торгово-сервисные предприятия, принимающие оплату через СБП, — 1,5 млн. Рост в 2,7 раза», — говорится в отчёте.
Ранее ЦБ России сообщил, что число карт системы МИР увеличилось за 2023 год в 1,6 раза.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: