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В ЦБ заявили о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП

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Центробанк России подготовил отчёт, в котором говорится о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП.
В ЦБ заявили о росте в 2,7 раза числа компаний, принимающих оплату через СБП
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора. 

«Торгово-сервисные предприятия, принимающие оплату через СБП, — 1,5 млн. Рост в 2,7 раза», — говорится в отчёте.

Ранее ЦБ России сообщил, что число карт системы МИР увеличилось за 2023 год в 1,6 раза.

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