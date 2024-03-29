ЦБ России в 2023 году получил прибыль в 140,4 млрд рублей
Банк России представил в Государственную думу годовой отчёт за 2023 год. В нём говорится, что за прошлый год финансовый регулятор получил прибыль в 140,4 млрд рублей.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом говорится в документе на сайте ЦБ.
При этом отмечается, что в 2022 году убыток ЦБ составил 721,7 млрд рублей.
Ранее в ЦБ России положительно оценили эффект от повышения ключевой ставки по итогам 2023 года.
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